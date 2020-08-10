Полиция рассказала о смертельном ДТП в Шиловском районе с погибшей девушкой-подростком
Девушка скончалась на месте аварии.
В ДТП в Шиловском районе погибла 15-летняя пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в 4:15 в Шиловском районе на 4-м километре дороги «Фролово — Лесной — Алехово». 26-летняя местная жительница на Lada Priora превысила скорость, не учла метеорологические условия и съехала в кювет. Машина опрокинулась.
На месте ДТП скончалась 15-летняя пассажирка. Травмы получили водитель и 25-летний пассажир.
Выяснилось, что у девушки, которая была за рулем, не было «прав», также ее автомобиль не был зарегистрирован, страховка отсутствовала.
Ранее с места ДТП появилось видео.