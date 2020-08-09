Рязанский минздрав рассказал о строительстве новой поликлиники
В ведомстве подчеркнули, что знают об остроте вопроса про строительство дополнительного учреждения.
Рязанский минздрав рассказал о строительстве новой поликлиники в Дашково-Песочне. Комментарий размещен на странице губернатора Николая Любимова.
В ведомстве подчеркнули, что знают об остроте вопроса про строительство дополнительного учреждения.
«Планируем вернуться к этому вопросу после завершения строительства и сдачи в эксплуатацию здания нового онкоцентра», — говорится в сообщении.
Напомним, в новом корпусе рязанского онкодиспансера будет 250 коек. Площадь корпуса составит 38,77 тысячи квадратных метров. Здание намерены сдать в 2022 году.