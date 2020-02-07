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11:36, 7 февраля 2020 233
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Стало известно, когда рязанский онкодиспансер переедет в старую БСМП

Стало известно, когда рязанский онкодиспансер переедет в старую БСМП

Рязанский онкодиспансер переедет в старую БСМП на улице Дзержинского в марте. Об этом в интервью «Рязанским ведомостям» в пятницу, 7 февраля, рассказал главный онколог области Михаил Рязанцев.

Больница скорой помощи в свою очередь переедет в новый корпус на улице Гоголя.

Старое здание онкодиспансер снесут, а на этом месте построят новый онкоцентр.

«Это будет не просто новое здание — мы получим еще и современное оснащение. Появятся, например, магнитно-резонансный томограф и ангиограф, которых сейчас у нас нет», — подчеркнул Рязанцев.

В новом корпусе рязанского онкодиспансера будет 250 коек. Площадь корпуса составит 38,77 тысячи квадратных метров. Здание намерены сдать в 2022 году.

На строительство государство выделило почти пять миллиардов рублей.


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