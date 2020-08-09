Мэрия отреагировала на инцидент с подростком в рязанском скейт-парке
Также рязанцам напомнили о правилах поведения в парке.
В пресс-службе мэрия отреагировали на инцидент с подростком в рязанском скейт-парке.
В горадминистрации напомнили, что парк закрыт из-за недочетов, подрядчик уже начал их исправлять.
«Площадка была закрыта. Мы напоминаем, что при пользовании спортивным объектам необходимо соблюдать правила его эксплуатации, меры безопасности, использовать защитную экипировку. Соответствующая предупреждающая таблика установлена у скейт-парка», — говорится в сообщении.
Напомним, рязанец получил травмы, катаясь в закрытом скейт-парке.