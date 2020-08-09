Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем строителя. Его поздравление опубликовала
Губернатор поблагодарил работников строительного комплекса региона «за плодотворный и ответственный труд».
Он назвал строительство одним из важнейших секторов экономики.
По словам Любимова, рязанские строители продолжили деятельность в период пандемии коронавируса, чем показали «готовность добиваться поставленных президентом России задач».
«Уверен, что мастерство, ответственность, трудолюбие и предприимчивость работников строительного комплекса Рязанской области помогут достойно решать масштабные задачи, стоящие перед отраслью, включая модернизацию, повышение качества работ, подготовку молодой смены», — сказал Любимов.
Губернатор пожелал строителям региона и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов.
Ранее РЗН. инфо попытался выяснить, почему новое жилье становится недоступным для рязанцев