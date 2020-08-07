Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса ожидается в октябре.

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Основными противопоказаниями специалист назвал температуру и аллергию. По его словам, в остальных случаях можно вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса ожидается в октябре. Она будет бесплатной.