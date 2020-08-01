Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре.
Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА Новости.«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой», — сказал Мурашко. Ранее он заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре.