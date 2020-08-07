В полиции рассказали о ДТП, которое в Рязани устроил маршрутчик

Авария произошла около дома №50 по улице Новоселов.

В полиции зафиксировали факт ДТП, произошедшего в Рязани 10 июня с участием маршрутки №33. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, авария произошла около дома №50 по улице Новоселов. Водитель маршрутки 1982 года рождения «совершил незначительное касательное столкновение» с автомобилем Renault Fluence, которым управлял водитель 1993 года рождения. В ДТП никто не пострадал.

Ранее в соцсети водитель Renault рассказал, что водитель маршрутки отказался приходить в полицию, а дело закроют из-за срока давности. «Факт обращения в ГИБДД есть. В рамках возбужденного административного дела проводится проверка», — отметили в полиции.

Виновника ДТП установили, по результатам примут процессуальное решение в рамках действующего законодательства РФ.