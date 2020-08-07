Видео: в Рязани маршрутчик ударил машину и уехал с места ДТП

По словам очевидца, виновник аварии отказался приходить в полицию.

В Рязани маршрутчик ударил машину и уехал с места ДТП. Случай произошел 10 июня 2020 года, сообщил потерпевший «ВКонтакте».

Автор ролика рассказал, что ехал в правом ряду. Слева его опережала маршрутка №33, водитель которой ударил его автомобиль, а затем уехал.

«Остановился, оформились, прождал 8 часов оформления в ГИБДД, потом две недели ждал чтобы следак мое дело открыл и начал разбираться. Через месяц они установили личность совершившего ДТП, созвонились с ним», — рассказал потерпевший.

По его словам, виновник аварии отказался приходить в полицию, а дело закроют из-за срока давности.

«Человек, совершивший ДТП, скрывшийся и скрывающийся избежит наказания. Полиция разводит руками, сделать ничего не могут. Если человек не хочет к ним сам приходить, они его наказать не смогут», — отметил автор ролика.