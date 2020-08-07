Два муниципальных предприятия Касимова задолжали более 65 миллионов энергетикам

Проблема неплатежей не разрешается уже более года.

Два муниципальных предприятия Касимова — МУП «Водоканал» и МКП «Касимовсервис» задолжали более 65 миллионов рублей за электроэнергию. Ее поставщик, ПАО «РЭСК», назвал ситуацию беспрецедентной. По информации из источников ПАО «РЭСК» также отмечается, что «величина задолженности создает серьезную угрозу устойчивости финансового состояния гарантирующего поставщика электроэнергии и затрагивает интересы всего региона».

Проблема неплатежей не разрешается уже более года и связана с грубейшим нарушением договорных обязательств по оплате потребленной электроэнергии со стороны МУП «Водоканал» и МКП «Касимовсервис».

Касимовский «Водоканал» систематически стал задерживать оплату с января 2019 года. Долг предприятия на 1 июля 2020 года составил почти 38 миллионов.

Вопрос неплатежей касимовского «Водоканала», по сообщению из источников, близких ПАО «РЭСК», неднократно обсуждался в региональном правительстве — в министерстве ТЭК и ЖКХ. Энергетики писали письма на имя губернатора, в полицию, прокуратуру.

Уже пять лет касимовский «Водоканал» находится в процессе банкротства, однако его имущество передали к другому крупнейшему должнику энергетиков — МКП «Касимовсервис». Сможет ли теперь «Водоканал» рассчитаться с кредиторами — большой вопрос.

Муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» вошло в список должников летом 2019 года. Его долг на 1 июля 2020 года составил 25 миллионов 303 тысячи рублей.

Погашение нарастающей задолженности обсуждалось ПАО «РЭСК», МКП «Касимовсервис» и касимовской администрацией. В феврале-марте удалось составить график платежей, но он не соблюдается, а городская администрация — собственник имущества казенного предприятия- «внятных предложений по погашению сложившейся задолженности в адрес ПАО „РЭСК“ не направляло».

Дальнейшее развитие ситуации с муниципальными предприятиями Касимова не ограничилось изъятием имущества у МУП «Водоканал» и передачей его на баланс (в оперативное управление) МКП «Касимовсервис».

«В распоряжении ПАО «РЭСК» оказалась копия постановления Администрации муниципального образования — городской округ город Касимов «О реорганизации муниципального предприятия «Городская управляющая компания» в форме присоединения к нему муниципального казенного предприятия «Касимовсервис». Схема, реализуемая на основании решений администрации г. Касимов, предполагает переход всех прав и обязанностей муниципального казенного предприятия «Касимовсервис» к муниципальному предприятию «Городская управляющая компания». Деятельность МКП «Касимовсервис» после реорганизации будет полностью прекращена».

Такое присоединение, по мнению энергетиков, нарушает интересы кредиторов: администрация Касимова не будет нести ответственность за реорганизованное предприятие.

«Указанная чехарда с реорганизациями и изъятием-передачей имущества, перетасовкой муниципальных предприятий, поспешность, с которой принимаются и осуществляются соответствующие управленческие решения, свидетельствуют о явно противоправном характере данных решений, существенном и грубом нарушении интересов кредиторов, в том числе, государства», — утверждают источники.

В компании предупреждают: неплатежи двух муниципальных предприятий провоцируют социальную напряженность в городе. Они чреваты ограничениями поставок энергоресурсов, что, в конечном итоге негативно повлияет на качество коммунальных услуг для населения Касимова.

Напомним, ранее «Газпром межрегионгаз» назвал муниципалитеты, имеющие самую высокую задолженность за потребленный газ. Первое место антирейтинга занял Касимов: МКП «Касимовсервис» должен 25 миллионов рублей.

Губернатор поручил направить в Касимов контрольную группу. Об этом стало известно 4 августа. Специалистам предстоит разобраться, почему касимовцы стали чаще жаловаться на местную власть.