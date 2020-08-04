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В Касимове проведут проверку после жалоб местных жителей
Губернатор Николай Любимов поручил направить в Касимов контрольную группу.

Во вторник, 4 августа, губернатор Николай Любимов поручил направить в Касимов контрольную группу. Ей предстоит разобраться, почему увеличилось число обращений и жалоб от местных жителей.

«Я неоднократно подчеркивал, что основой работы правительства области, всех органов государственной власти должна стать открытость и прямое взаимодействие с людьми. То же самое и даже в еще большей степени относится к органам местного самоуправления, которые должны быть самыми близкими к людям, отвечать на все обращения жителей, реагировать на любые жалобы, — подчеркнул Любимов. — У кого-то эта работа получается хорошо, а где-то, к сожалению, происходят сбои».

Специалисты контрольной группы пробудут в Касимове неделю, они примут местных жителей и выслушают их обращения. Главе местной администрации Игорю Авдееву поручили предоставить для этого помещения и оповестить людей.