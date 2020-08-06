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Юрий Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП
Лоза отметил, что Ефремов сам себе портит отношение к нему.

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал отказ актера Михаила Ефремова признать в суде вину по делу о ДТП, после которого погиб рязанец Сергей Захаров. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает РИА Новости.

Лоза отметил, что Ефремов сам себе портит отношение к нему. По его словам, после такого заявления «у народа уже полностью пропадут даже остатки хорошего отношения».

«Говоришь сначала одно, а потом другое. Ты кто?» — задался вопросом Лоза.

Он напомнил, что всегда можно показать съемки с камер, которые задокументированы.

«Если не помнишь — посмотри, может, вспомнишь», — посоветовал музыкант.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Он погиб.