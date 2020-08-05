Ефремов не признал вину в смертельном ДТП с рязанцем

Об этом он заявил в суде.

Михаил Ефремов не признал вину в смертельном ДТП с рязанцем Сергеем Захаровым. Об этом пишет ТАСС.

Об этом актер заявил на заседании суда, которое началось в среду, 5 августа.

«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — сказал Ефремов.

При этом оформлявший ДТП инспектор подтвердил, что за рулем машины в момент аварии был Ефремов.

Ранее Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по уголовному делу. По данным защитника, сторона потерпевших собирается пригласить на заседание не допрошенного в ходе следствия свидетеля.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

В момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков.