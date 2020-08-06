Волонтеры присоединились к поискам сбежавшей воспитанницы детского лагеря
Анна Жарикова самовольно покинула детский лагерь «Радуга».
Волонтеры присоединились к поискам сбежавшей воспитанницы детского лагеря. Об этом сообщили в группе «Мещера».
16-летняя Анна Жарикова самовольно покинула детский лагерь «Радуга» в Спас-Клепиках 4 августа.
Пока местонахождение пропавшей девушки неизвестно.
Приметы: рост 160 см, телосложение среднее; брови окрашены в ярко-зеленый цвет. Одежда: черная кофта с капюшоном; чёрные брюки.
Волонтеры попросили звонить по телефону: +7 (4912)51-21-71.
Ранее следователи рассказали о начавшейся проверке.