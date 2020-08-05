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Из рязанского лагеря сбежала 16-летний подросток
4 августа 2020 года около 10:00 девушка покинула территорию лагеря в деревне Лункино.

Из рязанского лагеря «Радуга» сбежала 16-летняя Анна Жарикова. Об этом сообщили в группе «Клепиковский район».

4 августа 2020 года около 10:00 девушка покинула территорию лагеря в деревне Лункино, с тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы темные до плеч, брови окрашены в красно-зеленый цвет.

На момент пропажи Жарикова была одета: черная кофта с капюшоном, черные брюки. Всех, кто владеет инфомрацией о пропавшей, попросили обращаться по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).