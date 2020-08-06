«Мистер Хайд». Ефремов «с трудом» узнал себя на видео после ДТП

Ранее Ефремов не признал вину в ДТП, поскольку ничего не помнит об аварии.

Актер Михаил Ефремов заявил, что «с трудом» узнает себя на кадрах после ДТП, которое он устроил 8 июня в центре Москвы. Об этом передает РИА Новости .

Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего после ДТП рязанца Сергея Захарова, спросил у актера, узнает ли тот себя на кадрах.

«С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд», — ответил артист.

Ранее Ефремов не признал вину в ДТП, поскольку ничего не помнит об аварии.