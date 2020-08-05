Видео: адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца хрюкнул в ответ на обвинения

Журналистка спросила у Добровинского об отношении по поводу оскорблений Ефремова.

Адвокат семьи погибшего в ДТП рязанца Серге Захарова Александр Добровинский хрюкнул в ответ на обвинения со стороны актера Михаила Ефремова. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.

Ранее актер пожаловался на юриста после его рассказов о том, что тот в суде «молчал и похрюкивал». Журналистка спросила у Добровинского об отношении по поводу оскорблений Ефремова. В ответ адвокат хрюкнул.

«Это ответ „Спартаку“, он болельщик „Спартака“. А если бы он болел за ЦСКА, я бы сделал что…» — пояснил адвокат семьи потерпевших.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в центре Москвы врезался в грузовик, за рулем которого был рязанец Сергей Захаров.

Артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.