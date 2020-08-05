Собянин рассказал, сколько будут действовать в Москве ограничения из-за коронавируса
Мэр столицы отметил, что защитные меры необходимо не забывать.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим и другие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут действовать в столице еще несколько месяцев. Об этом он сообщил в эфире канала «
Собянин отметил, что защитные меры необходимо не забывать.
«Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», — заявил мэр Москвы.
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