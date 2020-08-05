Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Ставки экспертов на затихание эпидемии с приходом жары не оправдались.

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что вторая волна эпидемии коронавируса придет в Россию в октябре-ноябре. Об этом он заявил в беседе с газетой « Комсомольская правда ».

Он отметил, что ставки экспертов на затихание эпидемии с приходом жары не оправдались.

«Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову», — сказал Альтштейн.

Вирусолог призвал готовиться к более массовой второй волне, при этом летальность случаев с приходом второй волны может снизиться. Он добавил, что вирус начинает со временем приспосабливаться к человеческой популяции.