Прокуратура подала 17 исков с требованием отремонтировать дорогу в Касимове
Напомним, после жалоб касимовцев губернатор поручил направить в город контрольную группу.
Проверка, которую провели 1 июня, показала, что дороги общего пользования в Касимове находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщил
В суд направили 17 исков с требованием обязать местные власти отремонтировать дороги по ГОСТу.
В отношении главы администрации возбудили производство по части 1 статьи 12.34 КоАП, его направили в мировой суд.
Напомним, после жалоб касимовцев губернатор поручил направить в город контрольную группу.