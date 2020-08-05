Любимов заявил о важности получения дополнительных выплат для медиков

Глава региона поблагодарил членов правительства и депутата Госдумы Андрея Макарова за поддержку.

Губернатор Николай Любимов рассказал, что для области важно оперативно отслеживать дополнительные потребности в средствах на выплаты медикам и добиваться их поступления в регион. По его словам, область делает все для того, чтобы деньги выплачивались своевременно и в полном объеме.

«Мы выявили дополнительную потребность, обратились в федеральный центр и оперативно получили поддержку. Такое эффективное взаимодействие с федеральным центром помогает нам, регионам, решать целый комплекс значимых задач, направленных на улучшение жизни людей, их социального самочувствия», — подчеркнул Любимов.

Глава региона поблагодарил членов правительства и депутата Госдумы Андрея Макарова за поддержку.

Предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств из резервного фонда Правительства в сумме 151,3 млн рублей одобрили 5 августа. Андрей Макаров сообщил, что деньги скоро поступят в регион.