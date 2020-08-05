Рязанской области выделили деньги на выплаты медикам, работающим в пандемию
Регион получит 151,3 млн рублей.
Рязанской области выделили деньги на выплаты медикам, работающим в пандемию COVID-19. Об этом
По словам депутата, предложение о выделении дополнительных средств одобрили 5 августа. Регион получит 151,3 млн. рублей.
«Рязанские медработники достойно справляются с новым вызовом, с честью выполняют свой профессиональный долг. И стимулирующие выплаты для них сейчас являются хорошей поддержкой», — отметил губернатор Николай Любимов.