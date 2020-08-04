Местный Фургал. Рязанцы заступились за чиновника, на которого завели уголовное дело

Его обвиняют в служебном подлоге.

Рязанцы заступились за главу Елатьмы Касимовского района Григория Данилова, которого подозревают в служебном подлоге. Ранее на чиновника завели уголовное дело.

Ему вменяют заключение госконтракта на благоустройство поселка с экс-супругой. Жители Елатьмы в соцсетях начали активно защищать своего главу заявляя, что «абсолютно неважно кто сделал ремонт, главное сделали, и сделали красиво». Жители предположили, что «чиновник кому то не угоден стал потому что действовать начали».

«Придется, видимо нам, как в Хабаровске, выходить на митинге за СВОЕГО Главу, иначе дело раздуют, раз уж так рьяно начали», — написала Светлана Бутакова (Орфография и пунктуация авторов сохранена — прим. редакции).

Напомним, проверка прокуратуры установила, что указанные в акте работы по благоустройству на сумму более 200 тысяч рублей фактически не выполнены, в документы о приемке работ внесены заведомо ложные сведения.