Рязанского чиновника уличили в заключении контракта с экс-супругой

Главу Елатьмы уличили в заключении контракта с экс-супругой,
Известно, что поселку Елатьма выделили три миллиона на благоустройства площади Ленина. После глава администрации заключил муниципальный контракт на выполнение указанных работ со своей бывшей женой-предпринимателем.
«Таким образом, при заключении муниципального контракта у главы администрации имела место личная заинтересованность подписи договора с экс-супругой», — говорится в сообщении.
В ходе проверки установлено, что указанные в акте работы на сумму более 200 тысяч рублей фактически не выполнены, в документы о приемке работ внесены заведомо ложные сведения.
На главу администрации поселения завели уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).