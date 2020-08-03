Рязанского чиновника уличили в заключении контракта с экс-супругой

Надзорный орган полагает, что чиновник мог иметь личную заинтересованность, подписывая договор, с экс-супругой.

Главу Елатьмы уличили в заключении контракта с экс-супругой, сообщила региональная прокуратура.

Известно, что поселку Елатьма выделили три миллиона на благоустройства площади Ленина. После глава администрации заключил муниципальный контракт на выполнение указанных работ со своей бывшей женой-предпринимателем.

«Таким образом, при заключении муниципального контракта у главы администрации имела место личная заинтересованность подписи договора с экс-супругой», — говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что указанные в акте работы на сумму более 200 тысяч рублей фактически не выполнены, в документы о приемке работ внесены заведомо ложные сведения.

На главу администрации поселения завели уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).