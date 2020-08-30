Рязанка Трусова высказалась об исполнении пятерного прыжка

16-летняя фигуристка заявила, что ее самая заветная мечта — стать олимпийской чемпионкой.

Уроженка Рязани Александра Трусова рассказала, готова ли исполнять пятерные прыжки.

«Я пока что не знаю. Надо попробовать все четверные и дальше посмотрим. Хочу чисто катать программы и, конечно, я хочу улучшить катание. Я должна хорошо кататься и хорошо вращаться», — заявила спортсменка в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

Кроме того, 16-летняя фигуристка заявила, что ее самая заветная мечта — стать олимпийской чемпионкой.

Напомним, Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в мае этого года.

Ранее он рассказал о проблемах в работе с рязанской фигуристкой.