Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 205
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 364
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 635
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 893
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Плющенко рассказал о проблемах в работе с рязанской фигуристкой Трусовой
Плющенко назвал ее сильнейшей фигуристкой мира по потенциалу.

Работа двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой не всегда протекает гладко. Об этом в интервью РБК рассказал сам Плющенко.

Он отметил, что сложности связаны с переходным возрастном спортсменки.

«Она — непростая, у нее есть характер. Где-то мы начинаем воевать между собой. Но это нормально», — сказал Плющенко.

Он сравнил работу с Трусовой с трениями со своим наставником Алексеем Мишиным во времена, когда Плющенко сам был спортсменом. Он добавил, что споры касаются именно спорта.

Однако Плющенко отметил, что доволен работой с Трусовой. По его словам, главная проблема 16-летней фигуристки заключается в психологии.

Плющенко назвал ее сильнейшей фигуристкой мира по потенциалу.

«Просто нужно справиться с психологией. Это то, что у нее не получалось ранее, особенно в последнем сезоне», — сказал он.

Напомним, Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Плющенко в мае этого года.