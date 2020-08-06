Плющенко рассказал о проблемах в работе с рязанской фигуристкой Трусовой

Плющенко назвал ее сильнейшей фигуристкой мира по потенциалу.

Работа двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой не всегда протекает гладко. Об этом в интервью РБК рассказал сам Плющенко.

Он отметил, что сложности связаны с переходным возрастном спортсменки.

«Она — непростая, у нее есть характер. Где-то мы начинаем воевать между собой. Но это нормально», — сказал Плющенко.

Он сравнил работу с Трусовой с трениями со своим наставником Алексеем Мишиным во времена, когда Плющенко сам был спортсменом. Он добавил, что споры касаются именно спорта.

Однако Плющенко отметил, что доволен работой с Трусовой. По его словам, главная проблема 16-летней фигуристки заключается в психологии.

Плющенко назвал ее сильнейшей фигуристкой мира по потенциалу.

«Просто нужно справиться с психологией. Это то, что у нее не получалось ранее, особенно в последнем сезоне», — сказал он.

Напомним, Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Плющенко в мае этого года.