Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Астероид должен приблизиться к Земле 1 сентября.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе оценил опасность приближающегося к Земле астероида размером с высотку. По словам эксперта, большинство не заметят небесное тело, передает РИА Новости.

Астероид 2011 ES4 должен приблизиться к Земле 1 сентября. Вибе пояснил, что потенциальная опасность заключается лишь в том, что неебсное тело должно пролететь относительно близко — на расстоянии в 120 тысяч километров.

По расчетам, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240.

Размер астероида — от 22 до 50 метров.