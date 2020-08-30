Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Астероид должен приблизиться к Земле 1 сентября.
Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе оценил опасность приближающегося к Земле астероида размером с высотку. По словам эксперта, большинство не заметят небесное тело,
Астероид 2011 ES4 должен приблизиться к Земле 1 сентября. Вибе пояснил, что потенциальная опасность заключается лишь в том, что неебсное тело должно пролететь относительно близко — на расстоянии в 120 тысяч километров.
По расчетам, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240.
Размер астероида — от 22 до 50 метров.