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К Земле приблизится астероид
Астероид открыли 3 ноября 2018 года.

К Земле приблизится астероид 2018 VP1. Он будет на расстоянии в 384 тысяч километров от нашей планеты 2 ноября, накануне президентских выборов в США, передает РИА Новости.

Астероид пролетит рядом с Землей приблизительно в 18:33 по московскому времени. Ученые НАСА отмечают, что вероятность того, что он войдет в атмосферу планеты составляет лишь 0,41%.

Отмечается, что этот астероид открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к группе «Аполлонов» — тех, чьи трассы пересекают земную орбиту.