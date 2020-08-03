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Сотрудникам рязанской автоколонны начали выплачивать долги по зарплате
Предприятие признали банкротом в октябре 2019 года.

«Автоколонна 1310» начала выплачивать долги сотрудникам. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Следствие установило, что в октябре 2019 года предприятие признали банкротом, оно приостановило пассажирские перевозки. Задолженность сотрудникам, которые продолжали работать в организации до декабря прошлого года, составила около 3,8 миллиона рублей.

После распродажи автобусов в июне этого года предприятие получило более 2,1 миллиона рублей. Деньги направили на погашение задолженности по зарплатам сотрудников. Предприятие полностью выплатило долги 140 работникам за ноябрь 2019 года.

«Дальнейшие мероприятия по погашению задолженности по заработной плате в полном объеме как первоочередное назначение сумм, полученных от реализации конкурсного имущества предприятия-должника, также контролируются следственным органом», — говорится в сообщении.

Напомним, «Автоколонну №1310» признали банкротом за многомиллионные долги.