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Рязанскую автоколонну признали банкротом. Об этом говорится на сайте рязанского Арбитражного суда.
В понедельник, 14 октября, «Автоколонну№1310» признали банкротом и открыли конкурсное производство, которое предусматривает полную ликвидацию предприятия.
Теперь требования кредиторов должны удовлетворить за счет продажи имущества.
Напомним, ранее рязанская автоколонна сама
На предприятии
В мэрии сообщили, что обстоятельства
Ранее работники предприятия
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