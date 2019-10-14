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14:02, 14 октября 2019 516
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Рязанскую автоколонну признали банкротом

Рязанскую автоколонну признали банкротом

Рязанскую автоколонну признали банкротом. Об этом говорится на сайте рязанского Арбитражного суда.

В понедельник, 14 октября, «Автоколонну№1310» признали банкротом и открыли конкурсное производство, которое предусматривает полную ликвидацию предприятия.

Теперь требования кредиторов должны удовлетворить за счет продажи имущества.

Напомним, ранее рязанская автоколонна сама подала иск о своем банкротстве. Ее долг составил более 77 миллионов рублей.

На предприятии ввели процедуру наблюдения при банкротстве.

В мэрии сообщили, что обстоятельства не повлияют на работу транспорта.

Ранее работники предприятия перешли на работу в УРТ, которое объединили с автоколонной.


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