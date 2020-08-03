Следователь рассказал подробности убийства сына отцом в Рязанской области
Трагедия произошла во время застолья.
Следователь СК РФ по Рязанской области рассказал подробности убийства сына отцом в в селе Выжелес Спасского района. Комментарий опубликовало ИД «
Трагедия произошла около часа ночи в субботу, 2 августа. Семья из Московской области приехала на выходные к себе на дачу.
Сын с отцом выпивали на кухне. Во время застолья они поссорились. После этого 44-летний мужчина собрался спать, его 67-летний отец пошел за ним в спальню и два раза ударил его в грудь ножом. В доме были жена и мать убитого, а также соседи. Они вызвали скорую. Когда медики приехали на место, мужчина уже был мертв.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК.