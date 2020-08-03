В Рязанской области пьяный мужчина убил сына
Подозреваемого задержали.
В Рязанской области мужчина убил своего сына. Об этом со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР Артема Любимова пишет «
Известно, что инцидент произошел в воскресенье, 2 августа, в селе Выжелес Спасского района. По предварительной информации, 67-летний мужчина был пьян. Он дважды ударил 44-летнего сына ножом в грудь, тот скончался от полученных травм.
Сообщается, что мужчины постоянно проживали в Московской области.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК.