Полиция привлечет к ответственности родителей подростка, врезавшегося в забор в поселке Мехзавода
17-летний подросток без «прав» на «семерке» врезался в забор.
Полиция направит в подразделение по делам несовершеннолетний материалы по факту ДТП, произошедшего вечером в субботу, 1 августа, в поселке Мехзавода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
17-летний подросток без «прав» на «семерке» врезался в забор. В ДТП пострадали водители и его пассажиры 18 и 14 лет. Им оказали медпомощь.