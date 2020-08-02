За рулем «ВАЗа», влетевшего в ограждение на окраине Рязани, был пьяный подросток
В аварии пострадали три человека.
В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности ДТП, произошедшего вечером в субботу, 1 августа, в Дашках Военных.
Авария произошла в 20:50 на улице Мехзавода. За рулем машины был водитель 2003 года рождения без «прав» с признаками алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и врезался в кирпичный забор.
В аварии пострадали водитель, пассажирка 2006 года рождения и молодой человек 2001 года рождения. Проводится проверка.