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На месте вырытого под храм котлована в Парке морской славы высадят деревья
Напомним, мэрия отказала епархии в строительстве храма в Парке морской славы.

На месте бывшего котлована, который в Парке морской славы вырыли под храм, высадят молодые саженцы. Об этом стало известно на выездном совещании замглавы администрации Владимира Бурмистрова с представителями структурных подразделений в понедельник, 3 августа, сообщил сайт мэрии.

Котлован будет засыпан грунтом, осенью там посадят молодые саженцы. Информационные таблички об этом будут установлены на площадке.

Также Бурмистров поручил дирекции благоустройства в ближайшее время установить в парке дополнительные скамейки, привезти песок и засыпать его в песочницы на детской площадке.

«К подрядчикам, выполняющим работы по благоустройству, усилены контрольные мероприятия», ­- подчеркнул Владимир Бурмистров.

Напомним, мэрия отказала епархии в строительстве храма в Парке морской славы.

Заместитель Любимова остался недоволен благоустройством парка Морской славы. Администрация Рязани подала в суд на подрядчика.