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16:58, 6 февраля 2020 120
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Мэрия отказала епархии построить храм в Парке морской славы

Мэрия отказала епархии построить храм в Парке морской славы

Мэрия отказала построить храм в Парке морской славы. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Рязанской епархии.

В декабре 2018 года местная митрополия запросила продлить разрешение на строительство храма в честь равноапостольного князя Владимира, но получила отказ.

Администрация объяснила его отсутствием строительных работ. Кроме того, епархия обеспокоилась условиями местности, которые могли помешать возведению храма.

«Мнения рязанцев о необходимости постройки храма в этом месте разделились, что формирует конфликтную среду в обществе. Церковь стремится объединять людей и не хочет становиться причиной раздоров. Все это делает строительство храма в данный момент невозможным», — отметили в сообщении.

Ранее в Парке морской славы начали засыпать вырытый в 2015 году котлован для церкви. На его месте намерены благоустроить территорию.

Напомним, в 2015 местные жители выступали против строительства. Рязанцы ругались на слушаниях и устраивали скандал в парке. Однако несмотря на это, в парке вырыли котлован и заложили капсулу в фундамент будущего храма.


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