Мэрия отказала епархии построить храм в Парке морской славы

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Мэрия отказала построить храм в Парке морской славы. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Рязанской епархии.
В декабре 2018 года местная митрополия запросила продлить разрешение на строительство храма в честь равноапостольного князя Владимира, но получила отказ.
Администрация объяснила его отсутствием строительных работ. Кроме того, епархия обеспокоилась условиями местности, которые могли помешать возведению храма.
«Мнения рязанцев о необходимости постройки храма в этом месте разделились, что формирует конфликтную среду в обществе. Церковь стремится объединять людей и не хочет становиться причиной раздоров. Все это делает строительство храма в данный момент невозможным», — отметили в сообщении.
Ранее в Парке морской славы начали засыпать вырытый в 2015 году котлован для церкви. На его месте намерены благоустроить территорию.
Напомним, в 2015 местные жители выступали против строительства. Рязанцы
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