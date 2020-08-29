Адвокат семьи погибшего рязанца отреагировал на заявления Джигурды о подставе Ефремова

Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего рязанца Сергея Захарова, отреагировал на заявления Никиты Джигурды о том, что Михаила Ефремова подставили. Он прокомментировал ситуацию в эфире радиостанции «
Ранее Джигурда заявил, что экспертиза показала монтаж видеозаписи с моментом движения автомобиля Ефремова по Садовому кольцу. По мнению шоумена, видео является фейком. Джигурда подал в полицию заявление на адвоката семьи погибшего после ДТП рязанца Сергея Захарова.
«Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев», — отреагировал Добровинский на заявление.
Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.
По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.
Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.