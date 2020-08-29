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Джигурда заявил, что доказывающее вину Ефремова видео подделали
Джигурда хочет добиться, чтобы видеозапись признали фейком.

Шоумен Никита Джигурда написал на адвоката потерпевших по делу о смертельном ДТП с Ефремовым заявление в полицию. Он заявил, что ролик, в котором Ефремов покидает машину после ДТП, подделали, пишет «МК».

Джигурда хочет добиться, чтобы видеозапись признали фейком. Он подал в полицию заявление на адвокатов погибшего рязанца Сергея Захарова из-за публикации «заведомо недостоверной, ложной информации». Джигурда заявил, что у него есть экспертиза, доказывающая, что опубликованное видео имеет следы монтажа.

«Экспертиза показала, что на опубликованном видео идентификация невозможна с научно-технической точки зрения, а потому является домыслами, предположениями и подлогом», — сказал он.

По его словам, эксперт занимался ранее делом Немцова и делом со сбитым «Боингом».

Джигурда заявил, что Ефремова подставили. Он отметил, что в ролике видно, как за рулем мелькает полная голая рука, а Ефремов был в пиджаке. Также, по его словам, на видео нога одета в узкие брюки, а артист был в широких джинсах.

«Таким образом, Михаил должен быть оправдан. Это подстава», — заключил Джигурда.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.