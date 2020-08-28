В Новой Зеландии к пожизненному заключению приговорили террориста, убившего 51 человека

Его приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

29-летнего австралийца Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Его признали виновным в нападении в на мечети Крайстчерча Новой Зеландии в 2019 году, сообщил Associated Press .

Это первый случай в стране, когда приговор выносят без права на УДО. По мнению судьи, поступки террориста были бесчеловечными. Он отметил, что преступник не сможет искупить вину.

Теракт произошел 15 марта 2019 года. При нападении на мечети погиб 51 человек, 50 пострадали. Террорист, устроивший массовый расстрел, снимал это на видео и вел трансляцию в соцсети.