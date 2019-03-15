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8:29, 15 марта 2019 345
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В двух мечетях Новой Зеландии неизвестные расстреляли почти 30 прихожан. Видео

В двух мечетях Новой Зеландии неизвестные расстреляли почти 30 прихожан. Видео

В двух мечетях новозеландского города Крайстчерч неизвестные открыли стрельбу. По предварительной версии, погибли 27 человек, передает «Медуза».

Полиция задержала четырех подозреваемых — трех мужчин и одну женщину.

Стало известно, что один из нападавших — Брендон Таррант — 28-летний мужчина из Австралии, который вел прямую трансляцию убийств в течение 17 минут.

Перед произошедшем он опубликован в сети «манифест», объясняющий мотивы его поступка. Сейчас аккаунты злоумышленника заблокированы.

На улице города нашли несколько взрывных устройств на припаркованных автомобилях. Полиция обезвредила их.

В городе закрыты все государственные и образовательные учреждения.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся «экстремальным и беспрецедентным актом насилия» и «одним из самых мрачных дней» в истории страны.

Полную версию видео не публикуем по этическим причинам


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