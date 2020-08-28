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Появилось меню бесплатных горячих блюд в рязанских школах
С 1 сентября все ученики 1-4 класса будут получать бесплатные завтраки или обеды.

Региональное министерство образования опубликовало два меню горячего питания для школ Рязанской области. Напомним, что с 1 сентября все ученики 1-4 класса будут получать бесплатные завтраки или обеды.

Речь идет об одном приеме пищи. Школьники, которые учатся в первую смену, получат только завтрак. Те, кто занимается во вторую — обед. На завтрак школьникам предложат фрукты, омлет, творог, йогурт, сыр, салаты из овощей, хлеб и масло. Из напитков — чай с лимоном и сахаром, компот, кисель, какао с молоком и напиток из шиповника.

На обед школьники получат не только горячее с гарниром и салаты, но и первые блюда.

В меню: суп картофельный с говядиной, борщ, щи, гороховый суп и овощной, рассольник.

В список горячих блюд войдут: гуляш из свинины, шницель из минтая, куриное рагу, поджарка из говядины, минтай, тушеный в томате с овощами, котлета домашняя, биточек куриный, бефстроганы из куриного филе.

В предлагаемые гарниры входят: макароны, гречневая каша, рис, пюре, рис с зеленым горошком, кукурузой и морковью, и рагу из овощей. Предлагаются такие же напитки, как и в разделе завтраков: чай, кисель, какао, компот и напиток из шиповника.

В министерстве пояснили, что представленное меню может быть скорректировано, а школы могут дополнять или менять его, опираясь на рекомендации.

По вопросам организации питания можно звонить на горячую линию регионального минообразования по телефону: 28-23-12.

Напомним, меню горячего питания появится на сайтах рязанских школ.