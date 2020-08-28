На улице Ленина установят новый светофор

Разметку на пешеходном переходе обновят после окончания работ.

На перекрестке улиц Ленина, Николодворянской и Право-Лыбедской установят светофор до конца года. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщил начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак на рейде с активистами ОНФ.

Он рассказал, что разметку на пешеходном переходе обновят после окончания работ.

«Отмечу, что мы добивались приведения этого перехода к ГОСТам с 2018 года. Надеемся, что городские службы учтут просьбы родителей школьников, наших активистов и устранят все выявленные недостатки», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Александр Шишков. Напомним, активисты также осмотрели территории нескольких рязанских школ.