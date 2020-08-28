Активисты ОНФ проверили безопасность школьных маршрутов

Общественники побывали на территории нескольких школ.

В пятницу, 28 августа, активисты ОНФ вместе с представителями городской администрации, сотрудниками ГИБДД провели мониторинг безопасности школьных маршрутов.

Проблемы выявили у школы №50.

Активисты отметили, что путь к школе проходит по заросшей территории, по прогнившей деревянной лестнице через овраг, гаражи и свалку.

Участок уже попадал под пристальное внимание активистов ОНФ в прошлом году. По словам общественников, с тех пор ситуация не изменилась.

У школы №14 началось обустройство пешеходного перехода. Также там установят дополнительное освещение, и обновится разметка. Возле школы №7 опасения у общественников вызвал нерегулируемый пешеходный переход.

«В целом, мы видим положительную динамику. Ряд недочетов, которые мы указали в прошлом году, которые отмечали в рамках предыдущих мониторингов акции „Дорога в школу“ устраняются. В начале августа оперативно начались работы у 14-й школы», — отметил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Александр Шишков.