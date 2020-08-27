Вышел трейлер фильма Учителя «Цой», в котором снялся рязанец
Премьера картины запланирована на 2020 год.
В сети появился трейлер фильма Алексея Учителя «Цой», в котором снялся уроженец Скопина Илья Дель. Премьера картины запланирована на 2020 год.
Вместе с Делем роли в драме исполнят Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник и другие.
Фильм расскажет о водителе автобуса, в который врезался «Москвич» Цоя. «Он ничего не знал о музыканте, не слушал его песен. Не знал он и того, что эта авария навсегда повернет его собственную жизнь. В силу обстоятельств, именно ему предстоит отвезти гроб с телом Цоя из Латвии в Ленинград. Путь будет долгим», — анонсирует «