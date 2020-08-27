Вышел трейлер фильма Учителя «Цой», в котором снялся рязанец

Премьера картины запланирована на 2020 год.

В сети появился трейлер фильма Алексея Учителя «Цой», в котором снялся уроженец Скопина Илья Дель. Премьера картины запланирована на 2020 год.

Вместе с Делем роли в драме исполнят Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник и другие.