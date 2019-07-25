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13:37, 25 июля 2019 112
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Рязанец снимется в новом фильме Учителя о Викторе Цое

Рязанец снимется в новом фильме Учителя о Викторе Цое

Уроженец Скопина Илья Дель снимется в новом фильме Алексея Учителя о Викторе Цое под названием «47». Согласно данным «Кинопоиска», картина выйдет на экраны в 2020 году.

Вместе с Делем роли в драме исполнят Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник и другие.

Фильм расскажет о водителе автобуса, в который врезался «Москвич» Цоя. «Он ничего не знал о музыканте, не слушал его песен. Не знал он и того, что эта авария навсегда повернет его собственную жизнь. В силу обстоятельств, именно ему предстоит отвезти гроб с телом Цоя из Латвии в Ленинград. Путь будет долгим», — анонсирует «Кинопоиск».

Напомним, Илья Дель — актер питерского Театра имени Ленсовета, сын основателей скопинского театра «Предел» Владимира и Ирины Делей. Ранее он снялся в клипе «Ленинграда» на песню «Очки Собчак».

Фото из группы актера «ВКонтакте»


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