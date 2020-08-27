Водитель перевернувшегося в Чучковском районе «Шевроле» лишился уха

57-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Водитель Chevrolet Lacetti, которых 26 августа перевернулся в Чучковском районе, лишился правого уха. Об этом пишет издательство « Пресса ».

По словам очевидцев, 33-ленюю пассажирку зажало между сидений, она смогла выбраться. Женщина находится в больнице с диагнозом закрытый перелом предплечья со смещением и множественными ушибами различной степени тяжести.

Напомним, 57-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.