В Чучковском районе перевернулся «Шевроле», есть пострадавшие

Водитель превысил скорость.

Вечером в среду, 26 августа, в Чучковском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 18:00 на 2-м километре дороги «Пертово — Мелехово» Chevrolet Lacetti вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной информации, 57-летний водитель из Рязанской области превысил скорость и не справился с управлением.

В результате травмы получил он и его 33-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали.