Путин создал резерв силовиков для помощи Белоруссии

По словам главы государства, с этим согласны в Минске.

Необходимости применения в Белоруссии российских сил пока нет. Об этом в эфире « России 24 » заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, с этим согласны в Минске.

Путин добавил, что ситуация в республике выравнивается, а силовики ведут себя сдержанно. Также Путин отметил, что Москва относится к происходящему в Белоруссии спокойнее, чем Европа и Америка.

Президент России рассказал, что Александр Лукашенко просил у него создать резерв из сотрудников правоохранительных органов.

«И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — рассказал глава государства.

Напомним, в Белоруссии начались протесты после выборов президента 10 августа.