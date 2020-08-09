В Минске начались стычки между протестующими и милицией
Ряд СМИ сообщает, что среди митингующих есть раненые.
В Минске на площади Победы начались стычки между протестующими и милицией, передает РИА Новости.
Сотрудники применяют светошумовые гранаты. Оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков.
Ряд СМИ сообщает, что среди митингующих есть раненые.Кроме того, милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гродно. Отмечается, что более тысячи человек участвуют в несанкционированной акции протеста в Гродно, есть задержанные. Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%.