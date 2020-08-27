Мэрия объяснила темноту в Лесопарке украденными проводами

Мэрия намерена написать заявление в полицию.

Мэрия отреагировала на жалобу рязанки, которая поделилась в соцсети фотографиями из Лесопарка, где не горят фонари.

По данным горадминистрации, в районе второго круга троллейбуса украли около сотни метров провода. Из-за этого обесточенными оказались десять фонарей.

К ремонту уже приступили. Мэрия намерена написать заявление в полицию.

Кроме того, Дирекция благоустройства города намерена устранить обрывы на улицах Новаторов и Чкалова, которые произошли из-за сильного ветра 27 августа.