Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 27
21°
Пт, 28
20°
Сб, 29
16°
ЦБ USD 75.54 1.03 27/08
ЦБ EUR 89.23 1.17 27/08
Нал. USD 75.05 / 75.75 10:40
Нал. EUR 88.85 / 89.45 11:11
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Можно ли публиковать в соцсетях фото человека бе...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
46 минут назад
214
РГМЭК разъясняет новый порядок работы с приборами учета электроэнергии
О том, как будет происходить взаимодействие энергетиков...
2 часа назад
314
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
Вчера 16:35
3 877
От «плехановки» до рязанской глубинки. Москвич оказался отрезанным от...
Как живет добровольный отшельник и почему его приехали...
Вчера 11:49
4 626
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Мэрия объяснила темноту в Лесопарке украденными проводами
Мэрия намерена написать заявление в полицию.

Мэрия отреагировала на жалобу рязанки, которая поделилась в соцсети фотографиями из Лесопарка, где не горят фонари.

По данным горадминистрации, в районе второго круга троллейбуса украли около сотни метров провода. Из-за этого обесточенными оказались десять фонарей.

К ремонту уже приступили. Мэрия намерена написать заявление в полицию.

Кроме того, Дирекция благоустройства города намерена устранить обрывы на улицах Новаторов и Чкалова, которые произошли из-за сильного ветра 27 августа.